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von Orlamünde Otto Gewaltige

Место рождения

Weimar-Orlamunde, Germany

Дата рождения

1244

Дата смерти

13.05.1285

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1244

Отец: Graf Von Weimar-Orlamünde Hermann ll

Мать: Von Andechs Beatrix

Weimar-Orlamunde, Germany
Рождение ребёнка
1264

Дочь: Von Weimar-Orlamünde Irmgard

Мать ребёнка: Von Leiningen-Hartenburg Agnes

Рождение ребёнка
Около 1267

Сын: Von Weimar-Orlamünde Hermann IV

Мать ребёнка: Von Leiningen-Hartenburg Agnes

Рождение ребёнка
Около 1270

Сын: Von Weimar-Orlamünde Otto

Мать ребёнка: Von Leiningen-Hartenburg Agnes

Работа или профессия
Неизвестно
Canon i Würzburg 1265-1308
Смерть
13.05.1285