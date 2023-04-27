von Orlamünde Otto Gewaltige
Место рожденияWeimar-Orlamunde, Germany
Дата рождения1244
Дата смерти13.05.1285
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1244
Weimar-Orlamunde, Germany
Рождение ребёнка
1264
Дочь: Von Weimar-Orlamünde Irmgard
Мать ребёнка: Von Leiningen-Hartenburg Agnes
Рождение ребёнка
Около 1267
Сын: Von Weimar-Orlamünde Hermann IV
Мать ребёнка: Von Leiningen-Hartenburg Agnes
Рождение ребёнка
Около 1270
Сын: Von Weimar-Orlamünde Otto
Мать ребёнка: Von Leiningen-Hartenburg Agnes
Работа или профессия
Неизвестно
Canon i Würzburg 1265-1308
Смерть
13.05.1285