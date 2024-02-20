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Безнос Павел Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

14.01.1878

Дата смерти

08.03.1884

Пол

Мужской

Отец

1836 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1878

Отец: Безнос Андрей Яковлевич

Мать: Безнос Анна Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-72,зап-2
Крещение
14.01.1878
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Алексей Андреевич Миров и Гавриила Тимофеевича Евкова жена- Юлия Ивановна
Смерть
08.03.1884
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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