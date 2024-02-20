Безнос Павел Андреевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения14.01.1878
Дата смерти08.03.1884
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.01.1878
Отец: Безнос Андрей Яковлевич
Мать: Безнос Анна Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-72,зап-2
Крещение
14.01.1878
Россия Харьковсая губ.,Изюмский уезд сл. Крива Лука Троицкая церковь
Восприемники: Криволукские крестьяне : Алексей Андреевич Миров и Гавриила Тимофеевича Евкова жена- Юлия Ивановна
Смерть
08.03.1884
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-оспа
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука