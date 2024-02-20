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Безнос Андрей Яковлевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1836

Дата смерти

08.02.1919

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Безнос Яков

Мать: ?

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
14.01.1878

Сын: Безнос Павел Андреевич

Мать ребёнка: Безнос Анна Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
ГАДО , Ф - 265-1-4, м/к-1878г.,лист-72,зап-2
Рождение ребёнка
?.10.1884

Сын: Безнос Ефим Васильевич

Мать ребёнка: Безнос Анна Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безнос Анна Ивановна

Смерть
08.02.1919
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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