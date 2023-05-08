Грошикова Ирина Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Отец ребёнка: Грошиков Кузьма Никифорович
Рождение ребёнка
Около 08.03.1814
Отец ребёнка: Грошиков Кузьма Никифорович
Рождение ребёнка
10.02.1817
Отец ребёнка: Грошиков Кузьма Никифорович
Рождение ребёнка
23.07.1819
Сын: Грошиков Прокофий Кузьмич
Отец ребёнка: Грошиков Кузьма Никифорович
Рождение ребёнка
01.03.1822
Дочь: Грошикова Евдокия Кузьминична
Отец ребёнка: Грошиков Кузьма Никифорович
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Грошикова Александра Кузьминична
Отец ребёнка: Грошиков Кузьма Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно