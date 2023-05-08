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Грошикова Ирина Романовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Грошиков Даниил Кузьмич

Отец ребёнка: Грошиков Кузьма Никифорович

Рождение ребёнка
Около 08.03.1814

Сын: Грошиков Ефим Кузьмич

Отец ребёнка: Грошиков Кузьма Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
10.02.1817

Сын: Грошиков Анисим Кузьмич

Отец ребёнка: Грошиков Кузьма Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
23.07.1819

Сын: Грошиков Прокофий Кузьмич

Отец ребёнка: Грошиков Кузьма Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
01.03.1822

Дочь: Грошикова Евдокия Кузьминична

Отец ребёнка: Грошиков Кузьма Никифорович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Грошикова Александра Кузьминична

Отец ребёнка: Грошиков Кузьма Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грошиков Кузьма Никифорович

Смерть
Неизвестно