Майрова Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1963
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1963
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Майоров Сергей Ильич
Рождение ребёнка
23.12.1985
Дочь: (Майорова) Ольга Сергеевна
Отец ребёнка: Майоров Сергей Ильич
Рождение ребёнка
18.04.1989
Дочь: (Майорова) Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Майоров Сергей Ильич