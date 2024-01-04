Дурнева (Бетехтина) Александра Петровна
Место рождения
Дата рождения20.03.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1947
Отец: Бетехтин Петр Иосифович
Рождение ребёнка
01.07.1967
Дочь: Лумпова Светлана Александровна
Отец ребёнка: Дурнев Александр Алексеевич
Рождение ребёнка
04.09.1975
Дочь: Никитина Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Дурнев Александр Алексеевич
Большой Камень, Большой Камень, Приморский край