Дурнева (Бетехтина) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дурнева (Бетехтина) Александра Петровна

Место рождения

Партизанск, Партизанский, Приморский край

Дата рождения

20.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1947

Отец: Бетехтин Петр Иосифович

Мать: Бетехтина Мария Даниловна

Партизанск, Партизанский, Приморский край
Рождение ребёнка
01.07.1967

Дочь: Лумпова Светлана Александровна

Отец ребёнка: Дурнев Александр Алексеевич

Рождение ребёнка
04.09.1975

Дочь: Никитина Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Дурнев Александр Алексеевич

Большой Камень, Большой Камень, Приморский край
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