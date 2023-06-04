Ямщиков Алексей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ямщиков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ямщикова Анисия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ямщикова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ямщиков Егор Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ямщикова Лидия Алексеевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно