Стрункина (Воробьева) Анастасия Карповна
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1897
Рождение ребёнка
26.11.1897 ст.
Дочь: Анна Дмитриевна
Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
18.07.1899 ст.
Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
16.09.1900 ст.
Дочь: Надежда Дмитриевна
Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
16.09.1900 ст.
Дочь: Вера Дмитриевна
Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
16.06.1902 ст.
Сын: Стрункин Павел Дмитриевич
Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Екатерина Дмитриевна
Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
10.12.1905 ст.
Дочь: Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович
Рождение ребёнка
07.07.1908 ст.
Дочь: Мария Дмитриевна
Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович
Смерть
Неизвестно