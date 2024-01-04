Стрункина (Воробьева) Анастасия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрункина (Воробьева) Анастасия Карповна

Место рождения

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1897

Муж: Стрункин Дмитрий Федорович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.11.1897 ст.

Дочь: Анна Дмитриевна

Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.07.1899 ст.

Сын: Стрункин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.09.1900 ст.

Дочь: Надежда Дмитриевна

Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.09.1900 ст.

Дочь: Вера Дмитриевна

Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.06.1902 ст.

Сын: Стрункин Павел Дмитриевич

Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Екатерина Дмитриевна

Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.12.1905 ст.

Дочь: Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
07.07.1908 ст.

Дочь: Мария Дмитриевна

Отец ребёнка: Стрункин Дмитрий Федорович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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