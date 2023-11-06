Барабанова Елена Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1974
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1974
Рождение ребёнка
20.10.2003
Отец ребёнка: Косолов Денис Георгиевич
Ясный, Ясненский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.04.2006
Дочь: Косолова Диана Денисовна
Отец ребёнка: Косолов Денис Георгиевич
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Косолова Алиса Денисовна
Отец ребёнка: Косолов Денис Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно