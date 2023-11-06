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Барабанова Елена Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1974

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1974

Отец: Барабанов Виктор Андреевич

Мать: Беловинская Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
20.10.2003

Сын: Косолов Филипп Денисович

Отец ребёнка: Косолов Денис Георгиевич

Ясный, Ясненский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
09.04.2006

Дочь: Косолова Диана Денисовна

Отец ребёнка: Косолов Денис Георгиевич

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косолова Алиса Денисовна

Отец ребёнка: Косолов Денис Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Карпенко Борис Николаевич

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