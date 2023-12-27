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Пётр Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

1855

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Около 1764 г.р.

Жена

Около 1790 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: не указан

Мать: Татьяна Яковлевна?

Рождение ребёнка
Около ?.06.1813

Дочь: Фёкла Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Губанов Георгий Петрович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
До ?.03.1816

Жена: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около ?.04.1817

Сын: Герасим Петрович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
21.08.1819

Дочь: Василиса Петровна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Тимофей Петрович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1824

Сын: Василий Петрович

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Ирина Петровна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Рождение ребёнка
03.08.1828

Дочь: Прасковья Петровна

Мать ребёнка: Агафья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
1855
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