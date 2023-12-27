Пётр Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1790
Дата смерти1855
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: не указан
Мать: Татьяна Яковлевна?
Рождение ребёнка
Около ?.06.1813
Дочь: Фёкла Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
До ?.03.1816
Жена: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около ?.04.1817
Сын: Герасим Петрович
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
21.08.1819
Дочь: Василиса Петровна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1823
Сын: Тимофей Петрович
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
21.03.1824
Сын: Василий Петрович
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Ирина Петровна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
03.08.1828
Дочь: Прасковья Петровна
Мать ребёнка: Агафья Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1855