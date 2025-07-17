Титова Марфа Антоновна
женский, родилась С 1773 по 1780 ст.
умерла Неизвестно
Супруги
Титов Федор Федорович1775 ст. г.р.
Дети
Титов Степан ФедоровичС 1805 по 1807 ст. г.р.
Титов Яков Федорович1810 ст. г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1773 по 1780 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1805 по 1807 ст.
Отец ребёнка: Титов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1810 ст.
Сын: Титов Яков Федорович
Отец ребёнка: Титов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1817 ст.
Сын: Василий Захарович
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно