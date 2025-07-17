Титова Марфа Антоновна С 1773 по 1780 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Титова Марфа Антоновна

Автор
ЕТ
Тюкова Е.

женский, родилась С 1773 по 1780 ст.

умерла Неизвестно

Супруги
Титов Федор Федорович1775 ст. г.р.
Дети
Титов Степан ФедоровичС 1805 по 1807 ст. г.р.
Титов Яков Федорович1810 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1773 по 1780 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Титов Федор Федорович

Рождение ребёнка
С 1805 по 1807 ст.

Сын: Титов Степан Федорович

Отец ребёнка: Титов Федор Федорович

Лукьяновка, Становлянский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1810 ст.

Сын: Титов Яков Федорович

Отец ребёнка: Титов Федор Федорович

Лукьяновка, Становлянский муниципальный район, Липецкая область

Рождение ребёнка
1817 ст.

Сын: Василий Захарович

Отец ребёнка: не указан

Лукьяновка, Становлянский муниципальный район, Липецкая область

Смерть
Неизвестно

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