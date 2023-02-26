Даниил
Место рожденияд.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823
Сын: Иван Данилов
Мать ребёнка: ?
д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827
Сын: Алексей Данилов
Мать ребёнка: ?
Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно