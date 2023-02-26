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Даниил

Место рождения

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Иван Данилов

Мать ребёнка: ?

д.Марченки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1827

Сын: Алексей Данилов

Мать ребёнка: ?

Завидовка, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
Неизвестно