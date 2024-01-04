Щеглов Яков Филиппович
Место рождения
Дата рождения29.04.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
29.04.1879 ст.
Отец: Щеглов Филипп Назарович
Мать: Щеглова Ирина Акимовна
Бракосочетание
10.02.1902 ст.
Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1904 ст.
Дочь: Щеглова Евгения Яковлевна
Мать ребёнка: Щеглова Ефросинья Степановна
Смерть
Неизвестно