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Щеглов Яков Филиппович

Место рождения

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

29.04.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1879 ст.

Отец: Щеглов Филипп Назарович

Мать: Щеглова Ирина Акимовна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
10.02.1902 ст.

Жена: Щеглова Ефросинья Степановна

Лакуши, Соинская волость, Себежский уезд
Рождение ребёнка
13.12.1904 ст.

Дочь: Щеглова Евгения Яковлевна

Мать ребёнка: Щеглова Ефросинья Степановна

Юрово, Чайкинская волость, Себежский уезд
Смерть
Неизвестно
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