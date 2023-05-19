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Куприянов Григорий Георгиевич
Куприянов Григорий Георгиевич
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Место рождения
Пехлец
, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Иванова) Мария
Дети
Не указаны
Добавил:
ДД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Пехлец
, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.07.1918
Жена:
Мария
Пехлец
, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Witnesses:Петр Васильевич Арсеньев - по жениху
Смерть
Неизвестно
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