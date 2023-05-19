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Куприянов Григорий Георгиевич

Место рождения

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.07.1918

Жена: Мария

Пехлец, Кораблинский муниципальный район, Рязанская область
Witnesses:Петр Васильевич Арсеньев - по жениху
Смерть
Неизвестно