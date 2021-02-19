Бурцев Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурцев Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.02.1967

Дата смерти

19.02.2021

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1991 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1967

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1991

Сын: Бурцев Павел Евгеньевич

Мать ребёнка: Бурцева Светлана Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бурцева Светлана Михайловна

Смерть
19.02.2021