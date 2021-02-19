Бурцев Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.02.1967
Дата смерти19.02.2021
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.02.1967
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1991
Мать ребёнка: Бурцева Светлана Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бурцева Светлана Михайловна
Смерть
19.02.2021