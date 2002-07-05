Косоурова Евгения Яковлевна
Место рождения
Дата рождения22.12.1938
Дата смерти05.07.2002
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1938
Отец: Михайлов Яков Михайлович
Мать: Долгачева Надежда
Рождение ребёнка
19.02.1966
Сын: Косоуров Александр Владимирович
Отец ребёнка: Косоуров Владимир Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мельникова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Косоуров Владимир Александрович
Смерть
05.07.2002