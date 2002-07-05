Косоурова Евгения Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Косоурова Евгения Яковлевна

Место рождения

Куялы, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

22.12.1938

Дата смерти

05.07.2002

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1938

Отец: Михайлов Яков Михайлович

Мать: Долгачева Надежда

Куялы, Пушкиногорский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
19.02.1966

Сын: Косоуров Александр Владимирович

Отец ребёнка: Косоуров Владимир Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мельникова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Косоуров Владимир Александрович

Смерть
05.07.2002
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