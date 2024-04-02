Боева Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боева Анна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.199

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.199

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.12.2011

Дочь: Боева Кира Максимовна

Отец ребёнка: Боев Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
04.12.2012

Дочь: Боева Варвара Максимовна

Отец ребёнка: Боев Максим Сергеевич

Рождение ребёнка
19.11.2019

Сын: Боев Сергей Максимович

Отец ребёнка: Боев Максим Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Боев Максим Сергеевич

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