Боева Анна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.199
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
08.12.2011
Дочь: Боева Кира Максимовна
Отец ребёнка: Боев Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
04.12.2012
Дочь: Боева Варвара Максимовна
Отец ребёнка: Боев Максим Сергеевич
Рождение ребёнка
19.11.2019
Отец ребёнка: Боев Максим Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно