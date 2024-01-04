Левашева (Негородова) Дарья Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левашева (Негородова) Дарья Афанасьева

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

24.03.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1889

Отец: Негородов Афонасий Васильев

Мать: Негородова Татьяна Федорова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
24.04.1905

Муж: Левашев Николай Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1910

Дочь: Дарья Николаева

Отец ребёнка: Левашев Николай Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.09.1912

Дочь: Пелагея Николаева

Отец ребёнка: Левашев Николай Михайлов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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