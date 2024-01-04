Левашева (Негородова) Дарья Афанасьева
Место рождения
Дата рождения24.03.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1889
Бракосочетание
24.04.1905
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
08.02.1910
Дочь: Дарья Николаева
Отец ребёнка: Левашев Николай Михайлов
Рождение ребёнка
20.09.1912
Дочь: Пелагея Николаева
Отец ребёнка: Левашев Николай Михайлов
Смерть
Неизвестно