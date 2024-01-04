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Корегина Елизавета Михайловна

Место рождения

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1913

Муж: Корегин Константин Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Николаевская Глинковская церковь?
Рождение ребёнка
1914

Дочь: Корегина Вера Константиновна

Отец ребёнка: Корегин Константин Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Корегин Алексей Константинович

Отец ребёнка: Корегин Константин Алексеевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Набережная Свободы, 21.
Место жительства
1917
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Глинковская, 62
Смерть
Неизвестно
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