Корегина Елизавета Михайловна
Место рождения
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1913
Николаевская Глинковская церковь?
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Корегина Вера Константиновна
Отец ребёнка: Корегин Константин Алексеевич
Рождение ребёнка
1915
Сын: Корегин Алексей Константинович
Отец ребёнка: Корегин Константин Алексеевич
Набережная Свободы, 21.
Место жительства
1917
Глинковская, 62
Смерть
Неизвестно