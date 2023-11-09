Abramson Sheina Khaim — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиAbramson Sheina Khaim

Abramson Sheina Khaim

Место рождения

Jurbarkas

Дата рождения

1849

Дата смерти

После 1920

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1850 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Jurbarkas
Бракосочетание
03.07.1870

Муж: Kuprits Dovid Abraham

Рождение ребёнка
13.01.1877

Сын: Kuprits Yosel Yudel Dovid

Отец ребёнка: Kuprits Dovid Abraham

Рождение ребёнка
08.02.1881

Дочь: Kuprits Mariam Mera Dovid

Отец ребёнка: Kuprits Dovid Abraham

г. Каунас Литва
Смерть
После 1920
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close