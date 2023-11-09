Abramson Sheina Khaim
Место рожденияJurbarkas
Дата рождения1849
Дата смертиПосле 1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Jurbarkas
Бракосочетание
03.07.1870
Рождение ребёнка
13.01.1877
Сын: Kuprits Yosel Yudel Dovid
Отец ребёнка: Kuprits Dovid Abraham
Рождение ребёнка
08.02.1881
Дочь: Kuprits Mariam Mera Dovid
Отец ребёнка: Kuprits Dovid Abraham
г. Каунас Литва
Смерть
После 1920