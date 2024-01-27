Медведева Дарья Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Дарья Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.04.1898

Дочь: Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Медведев Иван Николаевич

Рождение ребёнка
08.02.1901 ст.

Дочь: Павла Ивановна

Отец ребёнка: Медведев Иван Николаевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
01.09.1904 ст.

Сын: Медведев Михаил Иванович

Отец ребёнка: Медведев Иван Николаевич

Большая Убрень, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
выписка из архива
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Медведев Иван Николаевич

Смерть
Неизвестно
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