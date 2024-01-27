Медведева Дарья Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.04.1898
Дочь: Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Медведев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
08.02.1901 ст.
Дочь: Павла Ивановна
Отец ребёнка: Медведев Иван Николаевич
Рождение ребёнка
01.09.1904 ст.
Отец ребёнка: Медведев Иван Николаевич
выписка из архива
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно