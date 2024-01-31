Аширбекова Ботагоз * — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аширбекова Ботагоз *

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1971

Отец: не указан

Мать: не указана

Казахстан,г.Караганда
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гафаров Алмаз Мухтарович

Отец ребёнка: Гафаров Мухтар Фаварисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гафаров Динар Мухтарович

Отец ребёнка: Гафаров Мухтар Фаварисович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гафаров Фаиль Мухтарович

Отец ребёнка: Гафаров Мухтар Фаварисович

Казахстан,г.Караганда
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гафаров Мухтар Фаварисович

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