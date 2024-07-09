Соколова Таисия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1931
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Соколова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Соколов (Красавин) Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Соколов (Красавин) Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно