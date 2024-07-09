Соколова Таисия 1931 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соколова Таисия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов (Красавин) Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Соколова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Соколов (Красавин) Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Соколов Юрий Николаевич

Отец ребёнка: Соколов (Красавин) Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно

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