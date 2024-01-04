Данилин Агап Никитич
Место рождения
Дата рождения06.03.1817
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1817
Рождение ребёнка
Около 1844
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1850
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
13.08.1853
Дочь: Данилина Евдокия Агаповна
Мать ребёнка: Данилина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
13.02.1857
Мать ребёнка: Данилина Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
30.07.1860
Мать ребёнка: Данилина Пелагея Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно