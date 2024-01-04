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Данилин Агап Никитич

Место рождения

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.03.1817

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1817

Отец: Данилов Никита Евдокимович

Мать: Данилова Агафия Демидовна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Данилин Матвей Агапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1850

Сын: Данилов Василий Агапович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1853

Дочь: Данилина Евдокия Агаповна

Мать ребёнка: Данилина Пелагея Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.02.1857

Сын: Данилин Иван Агапович

Мать ребёнка: Данилина Пелагея Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
30.07.1860

Сын: Данилин Степан Агапович

Мать ребёнка: Данилина Пелагея Ивановна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Данилина Пелагея Ивановна

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