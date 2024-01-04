Анна Герасимовна
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Герасим Ульянович
Мать: Афимья Пантелеевна
Рождение ребёнка
04.11.1834 ст.
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Степан Иванович
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Фекла Ивановна
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Рождение ребёнка
21.09.1841 ст.
Сын: Иван Иванович
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Рождение ребёнка
20.09.1843 ст.
Дочь: Ефросиния Ивановна
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Рождение ребёнка
20.08.1845 ст.
Дочь: Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.
Сын: Прокопий Иванович
Отец ребёнка: Иван Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно