Анна Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Герасимовна

Место рождения

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Герасим Ульянович

Мать: Афимья Пантелеевна

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.11.1834 ст.

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1834

Сын: Степан Иванович

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Фекла Ивановна

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.09.1841 ст.

Сын: Иван Иванович

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.09.1843 ст.

Дочь: Ефросиния Ивановна

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.08.1845 ст.

Дочь: Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.02.1850 ст.

Сын: Прокопий Иванович

Отец ребёнка: Иван Филиппович

Ульяново, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно
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