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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Мамушкин Василий Степанович

Отец ребёнка: Мамушкин Степан

Рождение ребёнка
1904

Сын: Мамушкин Сергей Степанович

Отец ребёнка: Мамушкин Степан

Рождение ребёнка
27.05.1913

Сын: Мамушкин Степан Степанович

Отец ребёнка: Мамушкин Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамушкин Степан

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