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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Мамушкин Василий Степанович
Отец ребёнка: Мамушкин Степан
Рождение ребёнка
1904
Сын: Мамушкин Сергей Степанович
Отец ребёнка: Мамушкин Степан
Рождение ребёнка
27.05.1913
Сын: Мамушкин Степан Степанович
Отец ребёнка: Мамушкин Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мамушкин Степан