Каменских Кирилл Яковлевич
Место рождения
Дата рождения18.01.1895
Дата смерти14.11.1937
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1895
Отец: Каменских Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Каменских Мария Кирилловна
Мать ребёнка: Каменских Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Каменских Анна Кирилловна
Мать ребёнка: Каменских Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Каменских Валентина Кирилловна
Мать ребёнка: Каменских Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1929
Сын: Каменских Александр Кириллович
Мать ребёнка: Каменских Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1932
Сын: Каменских Николай Кириллович
Мать ребёнка: Каменских Дарья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.11.1937
Оханск, Оханский, Пермский край