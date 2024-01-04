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Каменских Кирилл Яковлевич

Место рождения

Першино, Оханский, Пермский край

Дата рождения

18.01.1895

Дата смерти

14.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1895

Отец: Каменских Яков

Мать: не указана

Першино, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Каменских Мария Кирилловна

Мать ребёнка: Каменских Дарья Степановна

Першино, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Каменских Анна Кирилловна

Мать ребёнка: Каменских Дарья Степановна

Першино, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Каменских Валентина Кирилловна

Мать ребёнка: Каменских Дарья Степановна

Першино, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
1929

Сын: Каменских Александр Кириллович

Мать ребёнка: Каменских Дарья Степановна

Першино, Оханский, Пермский край
Рождение ребёнка
1932

Сын: Каменских Николай Кириллович

Мать ребёнка: Каменских Дарья Степановна

Першино, Оханский, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменских Дарья Степановна

Смерть
14.11.1937
Оханск, Оханский, Пермский край
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