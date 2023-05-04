Николаенко Ирина Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаенко Ирина Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1956

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1976 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.06.1976

Сын: Николаенко Алексей Юрьевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.04.1994

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Николаенко Юрий Святославович

Фрязино, Фрязино, Московская область