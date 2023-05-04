Николаенко Ирина Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1956
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.06.1976
Сын: Николаенко Алексей Юрьевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.04.1994
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Николаенко Юрий Святославович
Фрязино, Фрязино, Московская область