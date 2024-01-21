Кривокобыльская (Кравченко) Екатерина Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривокобыльская (Кравченко) Екатерина Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.06.1923

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1923

Отец: Кравченко Афанасий Прокофьевич

Мать: Кравченко Ирина Степановна

Рождение ребёнка
29.09.1943

Дочь: Кривошеева Алла Аркадьевна

Отец ребёнка: Кривокобыльский Аркадий

Новоминская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривокобыльский Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кривокобыльский Алексей Аркадьевич

Отец ребёнка: Кривокобыльский Аркадий

Новоминская
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривокобыльский Аркадий

Смерть
Неизвестно
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