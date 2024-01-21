Кривокобыльская (Кравченко) Екатерина Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.06.1923
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.06.1923
Рождение ребёнка
29.09.1943
Дочь: Кривошеева Алла Аркадьевна
Отец ребёнка: Кривокобыльский Аркадий
Новоминская
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кривокобыльский Алексей Аркадьевич
Отец ребёнка: Кривокобыльский Аркадий
Новоминская
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно