Нагорная Евдокия Гавриловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1797
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Нагорная Екатерина Андреевна
Отец ребёнка: Нагорный Андрей Вонифатьевич
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Нагорный Андрей Вонифатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1797