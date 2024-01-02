Нагорная Евдокия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагорная Евдокия Гавриловна

Нагорная Евдокия Гавриловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771

Дата смерти

После 1797

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Нагорная Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Нагорный Андрей Вонифатьевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Нагорный Антон Андреевич

Отец ребёнка: Нагорный Андрей Вонифатьевич

Покровское, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагорный Андрей Вонифатьевич

Смерть
После 1797
Покровское, Чернігівська область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close