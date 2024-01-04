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Гультяева Степанида Кузьминична

Место рождения

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Кузнецово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
10.02.1899 ст.

Муж: Гультяев Иван Емельянович

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1900 ст.

Сын: Гультяев Григорий Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Емельянович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
25.09.1901 ст.

Сын: Гультяев Иван Иванович

Отец ребёнка: Гультяев Иван Емельянович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.06.1904 ст.

Дочь: Гультяева Ульяна Ивановна

Отец ребёнка: Гультяев Иван Емельянович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
09.08.1911 ст.

Дочь: Гультяева Анна Ивановна

Отец ребёнка: Гультяев Иван Емельянович

Ломоносы, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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