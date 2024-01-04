Гультяева Степанида Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1899 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.01.1900 ст.
Сын: Гультяев Григорий Иванович
Отец ребёнка: Гультяев Иван Емельянович
Рождение ребёнка
25.09.1901 ст.
Отец ребёнка: Гультяев Иван Емельянович
Рождение ребёнка
15.06.1904 ст.
Дочь: Гультяева Ульяна Ивановна
Отец ребёнка: Гультяев Иван Емельянович
Рождение ребёнка
09.08.1911 ст.
Дочь: Гультяева Анна Ивановна
Отец ребёнка: Гультяев Иван Емельянович
Смерть
Неизвестно