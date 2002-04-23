Зуев Михаил
Место рожденияс. Ваулино Золотовского района Саратовской области
Дата рождения15.11.1916
Дата смерти23.04.2002
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1916
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
с. Ваулино Золотовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
27.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Никонова (Бирчикова) Мария
Смерть
23.04.2002