Зуев Михаил 15.11.1916 — найти родственников по фамилии на Familio
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Зуев Михаил

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Место рождения

с. Ваулино Золотовского района Саратовской области

Дата рождения

15.11.1916

Дата смерти

23.04.2002

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
15.11.1916

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

с. Ваулино Золотовского района Саратовской области
Рождение ребёнка
27.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Никонова (Бирчикова) Мария

Смерть
23.04.2002

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