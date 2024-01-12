Отец Овсепа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Овакимян Овсеп
Мать ребёнка: Мать Овсепа
Мовсес, Община Мосесгюх, Тавушская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сестра Овсепа
Мать ребёнка: Мать Овсепа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брат Овсепа
Мать ребёнка: Мать Овсепа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мать Овсепа
Смерть
Неизвестно