Отец Овсепа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Отец Овсепа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Овакимян Овсеп

Мать ребёнка: Мать Овсепа

Мовсес, Община Мосесгюх, Тавушская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сестра Овсепа

Мать ребёнка: Мать Овсепа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брат Овсепа

Мать ребёнка: Мать Овсепа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мать Овсепа

Смерть
Неизвестно
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