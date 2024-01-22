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Зверев Владимир Фёдорович

Место рождения

город Бейрут, Великий Ливан

Дата рождения

30.01.1933

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1933

Отец: не указан

Мать: не указана

город Бейрут, Великий Ливан
Рождение ребёнка
20.09.1956

Дочь: Зверева Наталья Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Зверева Наталья Кирилловна

коммуна Нёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Французская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1957

Сын: Зверев Кирилл Владимирович

Мать ребёнка: Зверева Наталья Кирилловна

коммуна Нёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Французская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1959

Дочь: Зверева Марина Владимировна

Мать ребёнка: Зверева Наталья Кирилловна

коммуна Нёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Французская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зверева Наталья Кирилловна

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