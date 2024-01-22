Зверев Владимир Фёдорович
Место рождениягород Бейрут, Великий Ливан
Дата рождения30.01.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1933
Отец: не указан
Мать: не указана
город Бейрут, Великий Ливан
Рождение ребёнка
20.09.1956
Дочь: Зверева Наталья Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Зверева Наталья Кирилловна
коммуна Нёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Французская Республика
Рождение ребёнка
17.12.1957
Сын: Зверев Кирилл Владимирович
Мать ребёнка: Зверева Наталья Кирилловна
коммуна Нёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Французская Республика
Рождение ребёнка
25.02.1959
Дочь: Зверева Марина Владимировна
Мать ребёнка: Зверева Наталья Кирилловна
коммуна Нёйи-сюр-Сен, О-де-Сен, Французская Республика
Бракосочетание
Неизвестно