Уманец Валентина Валентиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.07.1937
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1937
Отец: Полтавец Валентин
Мать: Пивак Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
15.05.1958
Дочь: Уманец Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Уманец Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
15.04.1961
Отец ребёнка: Уманец Виктор Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Уманец Виктор Григорьевич