Уманец Валентина Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУманец Валентина Валентиновна

Уманец Валентина Валентиновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.07.1937

Пол

Женский

Отец

1914 г.р.

Мать

1917 г.р.

Дети

1958 г.р.
1961 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1937

Отец: Полтавец Валентин

Мать: Пивак Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
15.05.1958

Дочь: Уманец Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Уманец Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
15.04.1961

Сын: Уманец Игорь Викторович

Отец ребёнка: Уманец Виктор Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Уманец Виктор Григорьевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close