Промыслов Петр
Место рожденияД.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения1787
Дата смерти1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1815
Сын: Промыслов Роман
Мать ребёнка: не указана
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
1854
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния