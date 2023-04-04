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Промыслов Петр

Место рождения

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

1787

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Д.Табола, Епифанский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
1815

Сын: Промыслов Роман

Мать ребёнка: не указана

Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния
Смерть
1854
Писаревка, Епифанский уезд, Тульская губерния