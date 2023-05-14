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Гейслер ОСКАР ФИЛИПП

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

1906

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Гейслер КАРЛ КАРЛОВИЧ (Карл Фридрих)

Мать: Гейслер МАРИ ХОПЕ

Смерть
1906