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Гейслер ОСКАР ФИЛИПП
Гейслер ОСКАР ФИЛИПП
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1865
Дата смерти
1906
Пол
Мужской
Отец
Гейслер КАРЛ КАРЛОВИЧ (Карл Фридрих)
1828 г.р.
Мать
Гейслер (Брандт) МАРИ ХОПЕ
1836 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИО
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец:
Гейслер КАРЛ КАРЛОВИЧ (Карл Фридрих)
Мать:
Гейслер МАРИ ХОПЕ
Смерть
1906
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