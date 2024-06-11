Федор Ермолаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец: Ермолай Никифорович
Упоминание
1782
В 4 РС: возраст по нынешней ревизии (1782) - 11 Источник: Архив Государственное бюджетное учреждение Владимирской области "Государственный архив Владимирской области" Шифр сайт Ф. 301. Оп. 5. Д. 155.... Показать все
Упоминание
1792
В ИР 1792 возраст - 20 лет, холост 44 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей города Переславля и Переславской округи за 1792 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 251 Кол-во лис... Показать все
Упоминание
1794
В ИР 1794 возраст - 22 года, холост 43 двор Источник: Филиал ГКУ ЯО ГАЯО в г. Ростове Исповедные росписи церквей Переславской округи за 1794 год Фонд № 271. Оп.1. Д. 316 Кол-во листов: 1000 Даты доку... Показать все
Смерть
После 1795