Аграфена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аграфена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1757 г.р.

Дети

1778 г.р.
1794 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Михайлович

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Прасковья Васильевна

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1801

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Василий Михайлович

Бахтигильдино, Батыревский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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