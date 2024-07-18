Аграфена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Авдотья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Прасковья Васильевна
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1801
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Василий Михайлович
Смерть
Неизвестно