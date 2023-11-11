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Васса Зиновьевна
Васса Зиновьевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1806
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Зиновий Андреевич
1763 г.р.
Мать
Наталья Петровна
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Зиновий Андреевич
Мать:
Наталья Петровна
Смерть
Неизвестно
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