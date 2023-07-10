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Кресало Афанасий Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Кресало Степан Петрович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно