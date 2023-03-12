(Бранденбург (фон)) Августина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Александрина
Отец ребёнка: Lelle Федор
Рождение ребёнка
1860
Сын: Lelle Фредерик
Отец ребёнка: Lelle Федор
Рождение ребёнка
1866
Сын: Lelle Федор
Отец ребёнка: Lelle Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Lelle Федор
Смерть
Неизвестно