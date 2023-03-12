(Бранденбург (фон)) Августина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Бранденбург (фон)) Августина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Бранденбург (фон) Борис

Мать: Фон Бранденбург Александрина Леонтьевна

Рождение ребёнка
1856

Дочь: Александрина

Отец ребёнка: Lelle Федор

Рождение ребёнка
1860

Сын: Lelle Фредерик

Отец ребёнка: Lelle Федор

Рождение ребёнка
1866

Сын: Lelle Федор

Отец ребёнка: Lelle Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Lelle Федор

Смерть
Неизвестно