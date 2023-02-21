Зерина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зерина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ОО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.10.1981

Дочь: Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Зерин Валерий

Рождение ребёнка
29.01.1990

Сын: Зерин Денис Валерьевич

Отец ребёнка: Зерин Валерий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зерин Валерий

Смерть
Неизвестно
Онкология