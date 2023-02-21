Зерина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.10.1981
Дочь: Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Зерин Валерий
Рождение ребёнка
29.01.1990
Отец ребёнка: Зерин Валерий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зерин Валерий
Смерть
Неизвестно
Онкология