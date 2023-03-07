Герасим Григорьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1676
Дата смерти1739
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1712
Дочь: Аблезина Марья Герасимова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1718
Сын: Ефим Герасимов
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1739