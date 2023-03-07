Герасим Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасим Григорьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1676

Дата смерти

1739

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1712

Дочь: Аблезина Марья Герасимова

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1718

Сын: Ефим Герасимов

Мать ребёнка: не указана

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
1739
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область