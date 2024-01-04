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Безбородько Иван Иванович

Место рождения

Березань, Київська область

Дата рождения

Около 1629

Дата смерти

До 1717

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1643 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1629

Отец: не указан

Мать: не указана

Березань, Київська область
У Ивана было два родных брата: Андрей и Демьян.
Военная служба
1649
Березань, Київська область
Род войск: Березаньская сотня, Переяславский полк, Войско запорожское Воинское звание: реестровый казак Записан в Зборовском реестре казаком Березаньской сотни.
Бракосочетание
Около 1667

Жена: не указана

Березань, Київська область
Женился на родной сестре сотника М. И. Пилипенко Ирине.
Бракосочетание
Около 1667

Жена: Безбородько Ирина Ивановна

Березань, Київська область
Рождение ребёнка
Около 1668

Сын: Безбородько Яков Иванович

Мать ребёнка: Безбородько Ирина Ивановна

Березань, Київська область
Военная служба
1671
Березань, Київська область
Род войск: Березаньская сотня, Переяславский полк, Войско запорожское Воинское звание: сотник
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Березань, Київська область
Смерть
До 1717
Березань, Київська область
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