Безбородько Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1629
Дата смертиДо 1717
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1629
Отец: не указан
Мать: не указана
У Ивана было два родных брата: Андрей и Демьян.
Военная служба
1649
Род войск: Березаньская сотня, Переяславский полк, Войско запорожское Воинское звание: реестровый казак Записан в Зборовском реестре казаком Березаньской сотни.
Бракосочетание
Около 1667
Жена: не указана
Женился на родной сестре сотника М. И. Пилипенко Ирине.
Бракосочетание
Около 1667
Рождение ребёнка
Около 1668
Сын: Безбородько Яков Иванович
Мать ребёнка: Безбородько Ирина Ивановна
Военная служба
1671
Род войск: Березаньская сотня, Переяславский полк, Войско запорожское Воинское звание: сотник
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
До 1717