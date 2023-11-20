Савиных Исак Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савиных Исак Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Отец

1727 г.р.

Мать

1728 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

IB
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Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Савиных Федор Фомич

Мать: Савиных Агриппина

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