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Савиных Исак Федорович
Савиных Исак Федорович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1748
Пол
Мужской
Отец
Савиных Федор Фомич
1727 г.р.
Мать
Савиных Агриппина
1728 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
IB
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец:
Савиных Федор Фомич
Мать:
Савиных Агриппина
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