Иванников Юрий Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванников Юрий Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иванников Владимир

Мать: Иванникова Клавдия Ивановна

Рождение ребёнка
21.03.1965

Сын: Иванников Александр Юрьевич

Мать ребёнка: Иванникова Антонина Ивановна

Рождение ребёнка
31.01.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванникова Антонина Ивановна

Смерть
Неизвестно