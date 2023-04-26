Иванников Юрий Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иванников Владимир
Рождение ребёнка
21.03.1965
Сын: Иванников Александр Юрьевич
Мать ребёнка: Иванникова Антонина Ивановна
Рождение ребёнка
31.01.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванникова Антонина Ивановна
Смерть
Неизвестно