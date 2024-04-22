Батанов Силевестр Зиновьевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Батанов Зиновий Тимофеевич
Рождение ребёнка
18.02.1859
Дочь: Батанова Евдокия Сильвестровна
Мать ребёнка: Батанова -- Евфросиния Родионовна
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно