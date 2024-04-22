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Батанов Силевестр Зиновьевич

Место рождения

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Батанов Зиновий Тимофеевич

Мать: не указана

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
18.02.1859

Дочь: Батанова Евдокия Сильвестровна

Мать ребёнка: Батанова -- Евфросиния Родионовна

Алексеевка, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
МК Николаевской церкви с. Ордынского за 1859 г., ГАТО (Томск). Ф. 170, о. 1, д. 215
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Батанова -- Евфросиния Родионовна

Смерть
Неизвестно
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