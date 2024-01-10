Горбунова Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбунова Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Горбунов Авдей Васильевич

Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Авдотья Васильева

Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович

Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбунов Василий Иванович

Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Серединовка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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