Горбунова Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Горбунов Авдей Васильевич
Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Авдотья Васильева
Отец ребёнка: Горбунов Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
однодвовцы
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно