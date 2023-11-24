Петухов Логвин Кузьмич
Место рожденияРязанская обл.
Дата рождения1865
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Петухов Кузьма
Мать: Петухова Елизавета
Рязанская обл.
Рождение ребёнка
25.09.1887
Дочь: Сергеева Надежда Логвиновна
Мать ребёнка: Петухова Екатерина Фирсовна
Рязанская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Петухова Екатерина Фирсовна
Рязанская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1943
Рязанская обл.