Петухов Логвин Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухов Логвин Кузьмич

Место рождения

Рязанская обл.

Дата рождения

1865

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Петухов Кузьма

Мать: Петухова Елизавета

Рязанская обл.
Рождение ребёнка
25.09.1887

Дочь: Сергеева Надежда Логвиновна

Мать ребёнка: Петухова Екатерина Фирсовна

Рязанская обл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петухов Иван Логвинович

Мать ребёнка: Петухова Екатерина Фирсовна

Рязанская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петухова Екатерина Фирсовна

Смерть
1943
Рязанская обл.
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